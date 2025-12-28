La science helvétique renoue avec ses succès passés en Europe

Keystone-SDA

Les chercheurs en Suisse ont postulé 80 fois avec succès à des bourses "recherche d'excellence" au cours de la première année de leur nouvelle participation à Horizon Europe. Selon Berne, ils ont pu "renouer avec leurs très bons taux de réussite à Horizon 2020".

(Keystone-ATS) La Suisse s’est réintégrée «rapidement et avec succès» au système européen de recherche et d’innovation, a déclaré une porte-parole du Secrétariat d’Etat à la recherche, à la formation et à l’innovation, interrogée par Keystone-ATS. L’autorité tire un «bilan intermédiaire positif».

Pour les projets sélectionnés, les chercheurs en Suisse ont reçu au total environ 160 millions d’euros (près de 149 millions de francs), a-t-on appris du Conseil européen de la recherche (ERC), qui attribue des bourses dans le cadre du programme de recherche Horizon Europe de l’UE.

En raison des nouveaux accords négociés avec l’UE, la Suisse participe au programme avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. En 2021, elle a perdu son association lorsque l’accord-cadre a échoué.