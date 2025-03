La Suisse doit garder le contrôle de Beyond Gravity

La Suisse doit garder le contrôle de Beyond Gravity, filiale de Ruag International spécialisée dans le domaine spatial. Le Conseil des Etats a adopté lundi par 28 contre 15 une motion du National demandant de créer les bases légales nécessaires.

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral veut vendre Beyond Gravity. Dans le contexte géostratégique actuel, la Suisse doit garder une telle entreprise, a plaidé Charles Juillard (Centre/JU) au nom de la commission. Et de souligner que l’entreprise est le quatrième acteur de l’industrie spatiale européenne.

Le domaine du spatial est stratégique, mais Beyond Gravity ne remplit pas de mandat de service public, a relevé Hans Wicki (PLR/NW), soutenu par la gauche. La Confédération n’a pas la capacité de supporter les risques de tels investissements à l’étranger. Et Beyond Gravity ne réalise que 4% de son chiffre d’affaires en Suisse.

Au vu des finances de la Confédération, cette dernière ne pourrait pas investir dans l’entreprise, a abondé la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, en vain.