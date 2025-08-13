La Suisse et l’UE dénoncent une situation de famine à Gaza

Keystone-SDA

La Suisse, l'Union européenne et 23 autres pays ont dénoncé mardi une situation de "famine" à Gaza. Ils ont appelé à agir de manière "urgente" pour y mettre fin, alors que l'Egypte a annoncé travailler avec les médiateurs en vue d'une trêve à Gaza.

(Keystone-ATS) « La détresse humanitaire à Gaza a atteint un niveau inimaginable. Une famine se déroule sous nos yeux », écrivent l’UE et 24 pays dans un communiqué commun. Ces Etats exhortent Israël à « autoriser tous les convois d’aide humanitaire des ONG internationales et à lever les obstacles qui empêchent les humanitaires d’intervenir ».

« La Suisse s’est jointe à d’autres Etats dans une déclaration exprimant sa profonde préoccupation face aux nouvelles restrictions d’enregistrement imposées aux ONG, qui pourraient contraindre des acteurs humanitaires essentiels à quitter les Territoires palestiniens occupés, aggravant ainsi la crise à Gaza », écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur X.

« Accès sûr » pour l’aide

La déclaration appelle à « un accès sûr et à grande échelle de l’aide humanitaire, à la protection des civils et des travailleurs humanitaires, à un cessez-le-feu durable et à la libération de tous les otages », ajoute-t-il.

La déclaration est signée par la cheffe de la diplomatie de l’UE Kaja Kallas et les ministres des Affaires étrangères de pays comme le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et l’Australie. On y trouve notamment 17 Etats membres de l’UE, dont la France, mais pas l’Allemagne.

L’ONU met en garde depuis des semaines contre un risque de « famine généralisée »dans cette zone. De son côté, un organisme dépendant du ministère de la Défense israélien, le Cogat, a publié mardi un nouveau rapport affirmant qu’il « n’y a aucun signe de phénomène de malnutrition généralisée » dans le territoire palestinien.

Recherche d’une trêve

Dans ce contexte, l’Egypte a annoncé mardi travailler « activement » avec le Qatar et les Etats-Unis en vue d’un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza.

« L’objectif principal est de revenir à la proposition initiale: instaurer un cessez-le-feu de 60 jours, avec la libération de certains otages et détenus palestiniens, ainsi que l’acheminement sans conditions et sans restrictions de l’aide humanitaire et médicale vers Gaza », a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty.

Le Hamas confirme

Le Hamas a confirmé dans un communiqué diffusé dans la nuit de mardi à mercredi qu’une délégation dirigée par son négociateur en chef, Khalil al-Hayya, était arrivée au Caire en vue de discussions avec l’Egypte pour « mettre fin à la guerre à Gaza » et « faciliter l’entrée de l’aide humanitaire » notamment.

Selon une source palestinienne, « les médiateurs sont en train de formuler une nouvelle proposition d’accord global de cessez-le-feu », prévoyant la libération, « en une seule fois », de tous les otages encore retenus à Gaza.

Les otages n’ont pas été mentionnés dans le communiqué du Hamas

« Le sol tremble »

A Gaza, la Défense civile a annoncé la mort de 33 Palestiniens mardi à travers le territoire, alors qu’Israël avait approuvé vendredi un plan pour prendre le contrôle de la ville de Gaza et de camps de réfugiés voisins.

« Pour le troisième jour consécutif, l’occupation israélienne intensifie ses bombardements » sur la ville de Gaza, située dans le nord du territoire, a déclaré à l’AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

Les quartiers de Zeitoun et Sabra ont été touchés « par des frappes aériennes très intenses ciblant des habitations civiles », a-t-il précisé. « L’occupation utilise tous types d’armes dans cette zone – bombes, drones, ainsi que des munitions explosives provoquant une destruction massive des habitations civiles », a-t-il affirmé.

« Le bombardement est extrêmement intense depuis deux jours. A chaque frappe, le sol tremble. Il y a des martyrs sous les décombres que personne ne peut atteindre car les tirs n’ont pas cessé », a témoigné Majed al-Hossary, un habitant de Zeitoun.

Possible émigration

Sous très forte pression pour mettre fin à 22 mois de guerre contre le Hamas, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé qu’Israël « autoriserait » les habitants de Gaza qui le veulent à quitter le territoire, soumis à un siège très strict depuis le début du conflit.

« Nous ne les poussons pas dehors, mais nous leur permettons de partir, et c’est ce qui se passe », a affirmé M. Netanyahu, dans une interview à la chaîne de télévision internationale I24 News, à l’heure où l’armée israélienne se prépare à lancer une nouvelle phase de son offensive afin de vaincre le Hamas.