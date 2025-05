Le Böögg, le prophète météo explosif de Zurich

Le jour de la marmotte

Le jour de la marmotte est sans aucun doute la tradition la plus connue en termes de prédiction météorologique. C’est aux États-Unis et au Canada que cette coutume est observée avec le plus d’attention chaque 2 février. Elle découle d’une superstition née dans l’Etat de Pennsylvanie mais d’origine néerlandaise. Si ce jour-là, une marmotte sort de son terrier et voit son ombre, elle se retire alors dans sa tanière et l’hiver durera par conséquent six semaines de plus. Mais si l’ombre ne lui apparaît pas, le printemps arrivera plus tôt. Organisée à Punxsutawney (ouest de la Pennsylvanie), cette cérémonie très suivie met en scène une marmotte mythique dénommée Punxsutawney Phil.

Ombres d’ours

Les populations de Serbie, Roumanie et Hongrie guettent les ours qui sortiraient de leur hibernation exactement le 2 février. Ou comme en Serbie, le 15 février. Si ce jour-là, l’ours discerne son ombre, il retournera dans sa tanière et dormira 40 jours de plus, prolongeant l’hiver.

Chenilles de l’ours laineux

Des milliers de personnes affluent annuellement dans une ville de l’État américain de la Caroline du Nord pour assister à la plus grande course de chenilles d’ours laineux du pays. Et le vainqueur a le droit de prédire le temps qu’il fera l’hiver suivant. Voici le guide Lien externequi explique la manière de «lire le ver» selon la couleur et le motif de ses rayures.

Grenouilles dans des bocaux

Dans l’espace germanophone, Suisse y compris, on a cru pendant longtemps que les grenouilles prédisaient la météo. Une croyance née de l’observation des rainettes européennes grimpant sur la végétation par beau temps. Voilà qui a conduit certaines personnes à conserver des grenouilles dans des bocaux avec une échelle. Le terme de Wetterfrosch – temps de crapaud – a survécu chez des météorologues.

Fourmis

Pour prédire la saison des pluies, les femmes de la communauté des Afars en Éthiopie scrutent le comportement des fourmis. Et celui de la Dakura «sauteuse» en particulier. Les femmes qui se chargent de ramener l’eau se rassemblent autour de puits et grattent un fossé creusé devant les fourmis. Si ces dernières y pénètrent ou le traversent, les Afars considèrent que la prochaine saison des pluies sera de basse intensité. Mais si les fourmis s’empressent de les contourner ou d’y pénétrer, c’est l’indice d’une bonne saison des pluies. Pour cette communauté, si les fourmis contournent l’obstacle, c’est par instinct. Comme l’atteste ce documentLien externe. Elles ressentent les pluies et inondations et tenteraient déjà d’éviter d’être emportées par les eaux.