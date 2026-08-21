La Suisse renforce sa lutte contre la radicalisation

Keystone-SDA

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La Suisse renforce sa lutte contre la radicalisation, en hausse depuis 2023. Le gouvernement, les cantons et les communes ont lancé vendredi une charte nationale.

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(Keystone-ATS) Cette charte consacre un engagement politique à lutter contre toutes les formes de radicalisation et d’extrémisme, indiquent ces derniers dans un communiqué. Elle fournit des outils pratiques aux personnes et aux institutions, comme des parents et des enseignants, qui peuvent se trouver en contact par exemple avec des jeunes à risque.

Le nombre de mineurs qui se radicalisent augmente en Suisse et en Europe depuis 2023. Et l’extrémisme violent se diversifie. On voit par exemple de plus en plus de jeunes hommes rejoindrent les communautés incel.

Le gouvernement, les cantons et les communes ont lancé deux plans d’action nationaux pour lutter contre ce phénomène. Un peu moins de 100 projets ont été lancés entre 2019 et 2026, avec un financement annuel de 750’000 francs.