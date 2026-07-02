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La Suisse unifie la signalisation des trails de VTT

Keystone-SDA

Une signalisation uniforme pour les parcours de VTT est introduite en Suisse afin de réduire le nombre d'accidents. Le nouveau système comprend cinq couleurs de difficulté, a indiqué jeudi le Bureau de prévention des accidents (BPA).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le système de cotation s’inspire de celui des pistes de ski et va du vert (très facile) au violet (très difficile). Le balisage se distingue non seulement par sa couleur, mais aussi par sa forme. Les degrés de difficulté sont ainsi identifiables même pour les personnes présentant un trouble de la vision des couleurs.

Des symboles distinguent également trois types de parcours, comme les singletrails à usage partagé et les parcours réservés au VTT, divisés en tech trails (étroits et proches de l’état naturel) et en style trails (plus larges et créés artificiellement)

Plus de 16’000 blessés

Cette clarification vise à éviter que les vététistes ne surestiment leurs capacités, une cause fréquente d’accidents. Plus de 16’000 personnes se blessent chaque année en Suisse en pratiquant cette activité.

La nouvelle signalétique est désormais obligatoire pour les singletrails qui sont balisés. Le BPA recommande aux communes et aux exploitants d’appliquer les nouvelles consignes dès à présent.

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