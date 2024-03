La vente de plantes néophytes invasives sur la sellette en valais

2 minutes

(Keystone-ATS) Les plantes exotiques envahissantes étaient au coeur d’une motion vendredi au Grand Conseil valaisan. Les députés souhaitent légiférer pour en interdire la vente sur le territoire cantonal.

“Le Valais “est confronté depuis plusieurs années au problème des plantes envahissantes”, qui se trouvent “en vente libre dans les commerces valaisans”, indiquent les députés du Centre et de la gauche, auteurs de la motion. Ces néophytes peuvent causer de multiples et importants dommages, comme évincer les espèces indigènes, causer des allergies, de l’asthme, des brûlures, intoxiquer le bétail, obstruer les cours d’eau, déstabiliser les rives ou encore envahir des cultures.

Il y a une année, le canton a annoncé lancer un nouveau plan d’action jusqu’en 2026. Coût de l’opération: 650’000 francs par an. Mais selon les motionnaires, “l’ampleur de l’envahissement, clairement visible en cette période, démontre que les mesures prises jusqu’à ce jour se révèlent clairement insuffisantes”.

Ils demandent au Conseil d’Etat de “légiférer rapidement sur une interdiction de vente de ces plantes sur le territoire valaisan”. La motion n’a pas été combattue par le Grand Conseil et a été transmise au gouvernement.

Coûts en progression

Les coûts de la lutte contre les néophytes sont passés de 120’000 francs par an entre 2010 et 2015 à 450’000 francs annuels de 2016 à 2021. Ils devraient atteindre les quelque 650’000 francs par an entre 2022 et 2026, indiquait le canton l’an dernier.

Différents moyens de lutte sont employés comme l’arrachage à la main des plantes, la coupe des inflorescences ou le cerclage. Ce dernier est un écorçage circulaire d’une largeur de quelques centimètres pratiqués sur le tronc d’un robinier par exemple, qui réduit l’alimentation de l’arbre et provoque sa mort dans un délai de deux ou trois ans.