La Ville bilingue de Bienne compte toujours plus de francophones

Keystone-SDA

On parle toujours plus le français à Bienne. La proportion de francophones ne cesse de croître depuis plusieurs années. Au 31 décembre 2024, 44,4% des habitants avaient choisi le français comme langue administrative contre 43,9% un an auparavant.

1 minute

(Keystone-ATS) Pour la première fois de l’histoire de la plus grande ville bilingue de Suisse, la proportion des francophones a dépassé la barre des 44%, ont annoncé jeudi les autorités communales. En 2002, les francophones n’étaient que 38,7%.

« Il y a dix ans Bienne était considérée comme une ville alémanique alors qu’aujourd’hui, même en Suisse romande, elle est considérée comme une ville bilingue voire parfois même francophone », a expliqué à Keystone-ATS la maire Glenda Gonzalez Bassi. Pour les autorités, cette évolution est liée à l’attractivité de la ville.

Hausse de la population

Parallèlement à cette évolution, l’élan démographique de la ville s’est poursuivi. La population a franchi le cap des 58’000 habitants, une hausse de 1,34% par rapport à 2023.