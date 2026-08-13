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La ville bulgare de Bourgas accueillera le concours Eurovision 2027

Keystone-SDA

Bourgas, ville bulgare de la mer Noire, accueillera le 71e Concours Eurovision de la chanson les 11, 13 et 15 mai 2027, ont annoncé jeudi, dans un communiqué, l'Union européenne de radio-télévision et la télévision nationale bulgare.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les demi-finales et la finale du concours auront lieu «dans le plus récent site sportif et de divertissement de Bulgarie, l’Arena Burgas, qui a ouvert ses portes en 2023», ont ajouté les organisateurs.

La Bulgarie a remporté pour la première fois la compétition cette année à Vienne avec la chanson «Bangaranga» de la musicienne Dara.

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