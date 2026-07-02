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La Ville de Berne autorise l’inhumation avec son animal domestique

Keystone-SDA

Plus rien ne s'oppose à l'inhumation commune d'êtres humains et d'animaux de compagnie en ville de Berne. Le Conseil municipal a décidé de mettre en vigueur la nouvelle législation sur les cimetières au 1er septembre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le délai référendaire a expiré sans avoir été utilisé, a indiqué le Conseil municipal jeudi dans un communiqué. Le législatif de la Ville fédérale (Conseil de ville) avait adopté fin avril le nouveau règlement municipal sur les cimetières qui introduit cette possibilité.

Des carrés funéraires spéciaux seront aménagés à cet effet. Les animaux de compagnie devront être inhumés dans des urnes dédiées.

Avec la nouvelle loi, différents émoluments dans les cimetières de la ville sont supprimés ou diminuent. Seule l’inhumation en cercueil dans une tombe commune deviendra plus chère. Cet émolument s’alignera à l’avenir sur le prix des inhumations en cercueil dans des tombes en ligne ou thématiques, a précisé l’exécutif.

La ville de Berne gère les trois cimetières de Bremgarten, Schosshalden et Bümpliz. Selon son site web, elle administre au total 13’000 concessions funéraires. Ces cimetières sont également appréciés en tant qu’espaces verts publics propices à la détente.

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