La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La Ville de Genève veut construire une école à la Petite-Boissière

Keystone-SDA

La Ville de Genève veut construire un groupe scolaire à la Petite-Boissière. Le Conseil administratif va demander 40,3 millions de francs au Conseil municipal pour acheter la parcelle du Cénacle, financer le concours d'architecture, construire le groupe scolaire et rénover le bâtiment historique.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une opportunité unique se présente d’acquérir une parcelle de près de 20’000 mètres carrés en plein coeur de la Petite-Boissière, a indiqué mercredi l’exécutif. Affectée à la zone de développement, cette parcelle, qui appartient à l’Eglise catholique romaine de Genève, est libre de toute construction, sauf le bâtiment du Cénacle et son annexe.

L’école comprendra des salles de classe, mais aussi une salle de gymnastique, une piscine, une cuisine et des locaux parascolaires. La Ville de Genève veut aussi aménager un nouveau parc, afin d’offrir un îlot de calme dans un quartier en cours de densification.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
63 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision