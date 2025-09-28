La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La ville de Zurich interdit les souffleuses à feuilles à essence

Keystone-SDA

Les habitants de la ville de Zurich en ont assez du bruit des souffleuses à feuilles. Ils ont décidé dimanche à 61,7% d'interdire les souffleuses à feuilles à essence.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Quant à celles fonctionnant avec des batteries, elles ne pourront plus être utilisées qu’entre octobre et décembre. Leur emploi hors de cette période ne pourra être qu’exceptionnel, par exemple pour le nettoyage des rues après la Street Parade. Ces limitations seront valables tant pour les particuliers que pour les employés municipaux.

Le parlement cantonal avait décidé de ces restrictions. Dénonçant «l’expression d’une culture de l’interdiction», le PLR, l’UDC et le Centre/PEV avaient lancé le référendum contre cette décision.

La lutte contre les souffleuses à feuilles dure depuis des années à Zurich. Les Vert-e-s avaient remis en 2013 une pétition munie de 4329 signatures à l’exécutif de la ville. Les écologistes et le PS avaient déposé en 2022 une motion, qui a abouti au vote de ce dimanche.

La participation s’est élevée à 52,8%.

