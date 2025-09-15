La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Voie bleue a relié les rives de Genève pour la première fois

Keystone-SDA

A Genève, la Voie bleue a relié les ports de Bellevue et de Corsier pour la première fois lundi matin. Les autorités cantonales et communales étaient présentes pour l'inauguration de cette liaison expérimentale aux côtés des premiers passagers.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Avec ce projet, on ouvre la voie à un changement de conception», a salué le conseiller d’Etat Pierre Maudet, en charge du Départements de la santé et des mobilités, au port de Bellevue lors de la coupure de ruban. «Ce projet permet d’utiliser le lac comme un élément structurant des transports, comme une couture entre les deux rives plutôt qu’une coupure», a-t-il ajouté.

Le bateau «Valais» de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) sera régulièrement utilisé pour desservir cette ligne à l’essai pour trois ans. Lundi matin, à son bord, se sont côtoyés les maires des communes partenaires, des collaborateurs de la CGN, quelques premiers voyageurs et une dizaine de vélos. A Corsier, deux opposants ont rejoint le navire pour exprimer leur point de vue.

