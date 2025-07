Label du bilinguisme pour l’Ecole commerciale à Fribourg

Keystone-SDA

L’Ecole professionnelle commerciale de Fribourg (EPC) obtient le Label du bilinguisme, attribué par le Forum du bilinguisme. Sa remise a eu lieu vendredi, en présence des représentants du Forum du bilinguisme, de la direction de l’EPC et du député Bernhard Altermatt.

(Keystone-ATS) La distinction officielle reconnaît l’engagement soutenu de l’établissement en faveur d’un « enseignement de qualité en français et en allemand, adapté aux réalités culturelles et linguistiques du canton de Fribourg », ont indiqué le Forum du bilinguisme, un organisme sis à Bienne (BE), et l’Etat de Fribourg.

Avec plus de 1200 élèves, l’EPC propose des formations dans les deux langues nationales ainsi que de multiples cursus bilingues dans les domaines du commerce, de la vente/pharmacie et des technologies numériques. « Le bilinguisme y est pleinement intégré dans la culture pédagogique », relève le communiqué commun.

Un aspect qui « favorise à la fois l’employabilité, la cohésion interculturelle et l’insertion professionnelle dans un espace socio-économique multilingue ». Le personnel enseignant et administratif reflète également l’engagement: plus de 40 enseignants disposent ainsi d’un CAS en enseignement bilingue.