Laténium: 650 objets de camps de la Seconde Guerre mondiale exposés

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Laténium, à Hauterive (NE), veut raconter l’archéologie d’un passé récent en exposant 650 objets provenant de différents camps de la Seconde Guerre mondiale. L’exposition “Dans les camps. Archéologie de l’enfermement” sera inaugurée jeudi soir et va durer jusqu’au 12 janvier 2025.

Les objets proviennent des fouilles archéologiques de différents camps de concentration, de travail forcé ou de prisonniers de guerre, en France, en Pologne et en Allemagne. “Par une lecture des vestiges au ras du sol et un examen minutieux des masses d’objets recueillis, l’archéologie éclaire la vie quotidienne des détenus, souvent occultée dans les sources historiques et les témoignages oraux”, a indiqué mardi Le Laténium.

La scénographie évoque l’enfermement. Adrien Moretti a conçu un espace qui s’inspire de l’organisation rigoureuse du camp, dont la particularité est de ne pas être destiné à durer. Les couleurs des parois et des vitrines oscillent entre le beige et le gris. En guise de plafond, une grande structure en forme de croix, symbole d’exclusion, génère un sentiment d’oppression et rappelle les conditions de vie des prisonniers.

Témoignages d’anciens déportés

L’exposition traite de quatre thèmes. “Ce qui fait camp” présente des objets qui se rapportent aux infrastructures, à la hiérarchie et à la soumission par le travail et “Créer pour exister” parle de l’économie de la résistance en exposant des objets fabriqués par les détenus,

“L’extérieur vu de l’intérieur” raconte, à travers des objets, comment le dehors apparaît aux personnes enfermées et “S’attacher aux traces matérielles pour conjurer l’oubli” met l’accent sur la portée mémorielle des objets et des traces dans le paysage lorsqu’il s’agit de parler des camps.

Une création d’Ania Szczepanska, d’une durée d’environ 10 minutes, propose des vues actuelles de différents camps en mêlant des témoignages d’anciens déportés devenus écrivains. “Son film questionne le devenir de ces lieux, entre souvenir, survivance et dégradation”, a expliqué Le Laténium. Une série d’interviews réalisées par le vidéaste Philippe Calame rend compte des questions que posent ces vestiges particuliers que sont les camps.