Laténium: l’archéologie redonne vie aux victimes de l’esclavage

Le Laténium veut redonner une voix aux victimes de l'esclavage. Dans une exposition intitulée "L'île de sable", qui sera visible depuis samedi et jusqu'au 10 janvier 2027, le musée d'archéologie de Neuchâtel va évoquer les conditions de vie d'esclaves naufragés et abandonnés sur un minuscule îlot de l'océan Indien.

(Keystone-ATS) «Cette exposition ne se contente pas de montrer des vestiges: elle illustre comment l’archéologie redonne une voix aux victimes de l’esclavage, éclaire notre rapport à la mémoire coloniale et rappelle la force vitale de la dignité humaine face à l’oppression», ont indiqué mercredi les responsables du Laténium.

En septembre 1761, à la suite du naufrage du navire «L’Utile», 80 personnes déportées depuis Madagascar et achetées en fraude sont abandonnées sur un minuscule îlot perdu dans l’océan Indien. Quinze ans plus tard, une expédition retrouve une poignée de personnes – sept femmes et un nourrisson – qui ont survécu à cet isolement extrême.

Campagnes de fouilles

Entre 2006 et 2013, plusieurs campagnes de fouilles ont été conduites sur l’île de Tromelin par des scientifiques français du Groupe de recherche en archéologie navale (GRAN) et de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Ces recherches ont mis au jour les vestiges d’habitats bâtis sur le modèle des tombeaux Merina de Madagascar, ainsi que des témoignages exceptionnels d’ingéniosité et d’adaptation humaine.

Les études «révèlent l’extraordinaire résilience de ce groupe déraciné: exploitation des infimes ressources de l’îlot, organisation sociale et savoir-faire techniques», peut-on lire dans le dossier de presse.

La scénographie de l’exposition, conçue par Adrien Moretti (atelier Midi XIII à Vevey), plonge d’abord dans la cale sombre d’un navire, puis conduit pas à pas vers l’aridité de l’île, avant de s’ouvrir aux horizons maritimes et aux voiles. La création artistique contemporaine y occupe une place centrale.

Dans l’audioguide, l’écrivaine et comédienne Fanny Wobmann prête sa voix à une narratrice imaginaire – une écrivaine embarquée sur le navire – qui raconte la traversée, le naufrage et l’abandon à Tromelin. Le peintre Léopold Rabus, reconnu pour ses oeuvres mêlant réalisme cru et visions oniriques, propose une création originale spécialement pensée pour l’exposition.

Le duo Sophie et Maxime Le Meillour (Telomeres Studio) a réalisé un mapping vidéo qui anime de manière immersive les thèmes de l’exposition. Le musicien Julian Sartorius a développé de son côté des créations sonores.

Cette exposition, réalisée sous le commissariat de Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, a obtenu le soutien du Musée d’histoire de Nantes – Château des ducs de Bretagne et s’est effectuée en partenariat avec le GRAN, l’INRAP et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).