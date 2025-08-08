Lausanne: alerte à l’UBS liée à une potentielle prise d’otages

Keystone-SDA

La grosse intervention policière de jeudi après-midi dans le bâtiment de la banque UBS de la place Saint-François à Lausanne était liée à une potentielle prise d'otages, a indiqué vendredi la police municipale. Au final, il s'est avéré qu'il n'y a eu aucune attaque en cours. Le Ministère public n'a d'ailleurs pas ouvert d'enquête.

(Keystone-ATS) « Peu après 14h00, la Centrale vaudoise de police a été informée qu’une potentielle prise d’otages était en cours au sein de la banque. Au vu de ces informations inquiétantes, un dispositif policier conséquent a été rapidement mis en place. Par la suite, les renseignements collectés sur site ont permis d’exclure toute problématique sécuritaire », écrit la police lausannoise dans un communiqué.

Pour les besoins de l’intervention, les abords de la banque ont été sécurisés. A aucun moment la population ne s’est trouvée en danger et il n’y a eu aucun blessé. La circulation n’a pas été perturbée, précise la police. L’intervention s’est terminée à 15h10, après une levée de doute effectuée par les intervenants, ajoute-t-elle.

Parmi la trentaine de policiers engagés figuraient notamment le groupe d’intervention de la police de Lausanne (GIPL) et le Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD) du canton de Vaud.