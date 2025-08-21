Lausanne: le foyer pour jeunes de Valmont fermera à fin 2025

Le foyer pour jeunes en rupture de Valmont à Lausanne cessera ses activités à fin novembre prochain. L'Etat de Vaud a annoncé jeudi mettre fin à la prestation de la Maison des jeunes (MDJ)-Valmont, au terme d'une année de réouverture provisoire. Une nouvelle structure est prévue à l'horizon 2030.

(Keystone-ATS) «Cette année de transition a permis de mettre en place des solutions alternatives pour la prise en charge des jeunes en situation de crise aiguë, tout en élaborant un plan d’action pour la création d’ici 2030 d’une nouvelle structure vaudoise d’accueil en milieu fermé et semi-fermé pour des placements civils et pénaux», indique le Conseil d’Etat dans un communiqué.

Dans l’intervalle, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) dit assurer la prise en charge des adolescentes et des adolescents placés par le Tribunal des mineurs en s’appuyant sur les dispositifs d’accueil du Centre éducatif de La Clairière à Genève, de l’unité Time Out à Fribourg, précise-t-il. «Ces places hors canton permettront de répondre aux besoins urgents de placement de la justice pénale en attendant une solution cantonale pérenne».

La nouvelle structure envisagée sur sol vaudois devra notamment intégrer une unité de soins thérapeutiques. Un projet devrait être finalisé d’ici la fin de l’année 2025, informe le gouvernement.

Bâtiment vétuste et inadéquat

Le Canton de Vaud a mis un terme au contrat qui le liait avec la Maison des jeunes (MDJ), association privée reconnue d’utilité publique qui gère ce foyer depuis 2021, en raison de la vétusté du bâtiment et l’inadaptation de son architecture. «Elles ne permettaient plus d’assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, la prise en charge des jeunes concernés ainsi que la protection du personnel de l’institution», justifie-t-il.

«Une refonte complète des locaux serait indispensable et nécessiterait d’importants travaux, sans compter les interventions urgentes nécessaires pour répondre aux nouvelles normes de sécurité, notamment en matière de prévention incendie et d’installations électriques. Un tel chantier engendrerait des coûts disproportionnés qui ne sauraient être justifiés dans un contexte budgétaire marqué par des mesures d’assainissement, et pour un résultat qui ne serait pas entièrement satisfaisant», argumente le Conseil d’Etat.

Ving-cinq collaborateurs touchés

Les 25 collaborateurs et collaboratrices se verront proposer, dans la mesure des postes disponibles, un poste équivalent dans une autre institution de la MDJ ou dans le réseau de la politique socio-éducative vaudoise, assure encore le gouvernement.

Pour rappel, l’avenir de Valmont était discuté depuis plusieurs années par la Ville de Lausanne, exploitant historique du CPA, et le canton, son principal financeur par le biais d’une subvention annuelle. La Ville avait renoncé en janvier 2021 à son exploitation et transmis au 1er octobre de la même année le contrat de prestation à la MDJ.