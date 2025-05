Lausanne: les Vert-e-s lancent le duo Litzistdorf-Company

Keystone-SDA

Les Vert-e-s lausannois lancent leurs élus sortants Natacha Litzistorf et Xavier Company pour l'élection à la Municipalité de Lausanne en mars prochain. Sans surprise, ils ont été désignés lundi soir lors de l'assemblée générale du parti à la Maison du peuple.

(Keystone-ATS) Les candidatures de Natacha Litzistorf et Xavier Company ont été confirmées « par acclamation », indique le parti écologiste. L’assemblée générale a également donné mandat au comité pour négocier « une alliance solide et équilibrée » avec leurs partenaires de gauche. « Pour faire face aux défis climatiques, sociaux et démocratiques, Lausanne a besoin d’une gauche forte, rassemblée et ambitieuse », poursuit le communiqué.

Pour l’élection à la Municipalité lausannoise (1er tour le 8 mars 2026, 2e tour le 29 mars), les Vert-e-s ne sont pas les seuls à avoir déjà arrêté leur stratégie. Les socialistes partiront à trois avec les sortants Emilie Moeschler et Grégoire Junod, associés au nouveau venu Julien Eggenberger. Le PLR mise aussi sur un trio avec Pierre-Antoine Hildbrand (sortant), Marlène Bérard et Mathilde Maillard.

Les autres partis n’ont pas encore dévoilé leurs intentions. Depuis plusieurs années, l’exécutif lausannois est largement dominé par la gauche (3 PS, 2 Vert-e-s, 1 POP et 1 PLR).