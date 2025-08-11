La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Lausanne: succès croissant pour les cours de français à la plage

Keystone-SDA

Les cours gratuits de français à Vidy-Plage rencontrent un succès grandissant. Pour la seizième édition, du 7 juillet au 8 août, les organisateurs ont accueilli en moyenne 109 participants chaque soir, contre 91 en 2024.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) « Certains jours, jusqu’à 130 personnes étaient présentes », s’est réjoui la Ville de Lausanne lundi dans un communiqué. La plus jeune participante avait 10 ans, la plus âgée 86, tandis que la moyenne d’âge se situait à 36 ans. Les femmes représentaient la majorité des élèves, avec une part de 58%, contre 54% l’an dernier.

La plupart des participantes et participants (60%) habitent Lausanne depuis moins d’une année. « Cette proportion est stable depuis quelques années », a relevé Valérie Salvador, responsable du projet Vidy-Plage au sein du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), citée dans le communiqué.

52 nationalités et 97% de satisfaits

Pas moins de 52 nationalités se sont côtoyées lors de cette édition, en diminution par rapport à la moyenne de 63 les années précédentes et au record de 78 nationalités établi en 2024. « Les personnes venant d’Espagne, d’Afghanistan, d’Ukraine, du Brésil, de Colombie, d’Équateur, ou encore d’Italie représentent la majorité des pays d’origine », précise la Ville.

Quatre cours sur les 24 prévus ont dû être annulés en raison de la météo. La halte jeux, gérée par des professionnels de la petite enfance, a quant à elle accueilli des enfants de 7 mois à 12 ans.

Au terme de l’opération, 97% des participants se sont dit satisfaits de ces cours gratuits. Environ trois-quarts d’entre eux ont dit être intéressés à poursuivre les cours de français au sein d’une structure lausannoise.

