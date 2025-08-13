La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Lausanne: un hommage à Mix & Remix à la station métro de Bessières

Keystone-SDA

La station Bessières du m2 à Lausanne se métamorphose en un hommage, voire en un petit musée dédié à Mix & Remix (1958-2016). Sur l'impulsion de la Fondation Murs à dessins et avec la collaboration étroite des tl, les murs de ses deux quais sont désormais animés d’une centaine d'extraits de ses dessins de presse. Une série de rendez-vous suivront, dont une exposition à Pyxis du 11 au 13 septembre.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Fortement agrandis et appliqués avec un système de pochoirs, ces extraits évoquent des personnages, des animaux et nombre de représentations caractéristiques de l’œuvre de dessin de presse de Mix & Remix. Ils illustrent et célèbrent l’incroyable simplicité, expressivité et efficacité de son trait pour raconter le monde, relèvent les organisateurs dans un communiqué.

Son dessin, plus libre et moins connu – qu’il a principalement exercé dans les années 1990 dans la rue, pour des magazines, des associations ou le mythique club La Dolce Vita – est également à la fête. Il est salué sur les deux façades de l’ouverture du tunnel de la station, par deux reproductions monumentales de près de six mètres de haut.

Trois jours de fête

L’hommage est appelé à s’étendre. D’ici la fin de l’année, ces réalisations seront complétées par un court propos « muséal ». Constitué d’une sélection de reproductions d’oeuvres iconiques de Mix & Remix, de photos et d’une biographie étendue, le descriptif situé au cœur de la station Bessières présentera plus largement l’oeuvre et le parcours de l’artiste.

L’inauguration officielle du projet est prévue sur trois jours, du 11 au 13 septembre. Intitulée « la Fête à Mix », elle prendra la forme d’une série d’événements populaires dans les alentours de la station: à la Terrasse des Grandes Roches, au Bourg et dans la chambre du guet de la cathédrale, un lieu que Mix & Remix a occupé chaque nuit pendant dix ans. Pyxis, l’ancien bâtiment du mudac, sera le coeur de la fête, accueillant une grande exposition éphémère.

20’000 dessins de presse

Mythique dessinateur de presse et artiste romand, Philippe Becquelin, dit Mix & Remix, est né le 6 avril 1958 à Saint-Maurice (VS). Il est décédé le 19 décembre 2016 à l’âge de 58 ans des suites d’un cancer du pancréas.

Durant sa carrière, il a produit près de 20’000 dessins de presse simples, cinglants et souvent intemporels. Il s’est notamment rendu célèbre auprès du grand public par sa création pour la Dolce Vita et ses dessins de presse pour divers médias romands.

murs-a-dessins.ch

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision