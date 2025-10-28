Lausanne: Unisanté a déménagé sur le campus du Biopôle

Keystone-SDA

Le déménagement d'Unisanté sur le campus du Biopôle à Lausanne s'est achevé. Le centre universitaire de médecine générale et de santé publique propose désormais une offre médicale complète à proximité de la station de métro Vennes, sur les hauts de la capitale vaudoise.

(Keystone-ATS) La plupart des activités d’Unisanté, auparavant réparties sur une dizaine de lieux, ont rejoint le site du Biopôle à Lausanne, après un déménagement par étapes. Depuis lundi, les espaces cliniques, les laboratoires, les locaux de recherche et de formation, ainsi que le siège social, sont installés dans de nouveaux bâtiments autour de la route de la Corniche 21, à proximité de la station de métro (m2) Vennes et du parking relais (P+R), a communiqué Unisanté mardi.

Les consultations en médecine générale sont dorénavant accessibles sur le site du Biopôle. Le centre de vaccination y propose les vaccins de routine, ainsi que ceux contre la grippe et le Covid-19, tout comme des prestations avant un voyage et pour les personnes revenant de zones tropicales.

Toujours une permanence au Flon

L’institution rappelle qu’elle propose également des consultations spécialisées en santé mentale, maladies cardiovasculaires, d’aide à l’arrêt du tabac, d’accompagnement des travailleuses enceintes ou encore en ergonomie à la place de travail. Un dépistage anonyme des maladies sexuellement transmissibles est possible.

Des cours collectifs et des conseils en activité physique sont aussi disponibles sur les hauts de Lausanne. La pharmacie d’Unisanté reste en revanche située à la rue du Bugnon 44 à Lausanne, dans le bâtiment du CHUV. Les patients pourront continuer d’y retirer leurs médicaments

En plus de ce regroupement, le centre de santé Blécherette ou encore la permanence du Flon conservent leur emplacement actuel. Par ailleurs, Unisanté continuera de déployer certaines de ses activités, comme les cours santé, sur l’ensemble du territoire vaudois.

Unisanté est le seul centre interdisciplinaire en Suisse réunissant sous un même toit un tel panel de compétences en santé publique et en soins ambulatoires. L’institution emploie un millier de personnes parmi lesquels une cinquantaine de membres facultaires et réalise environ 400’000 contacts avec des patients chaque année.

www.unisante.ch/unisante-demenage