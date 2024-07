Lausanne fêtée comme capitale olympique à la Maison suisse à Paris

(Keystone-ATS) Des hôtes de marque ont célébré dimanche à la Maison suisse à Paris le 30e anniversaire de la désignation de Lausanne comme capitale olympique. La présidente de la Confédération Viola Amherd et le président du CIO Thomas Bach ont notamment participé à la fête.

Parmi la centaine d’invités figuraient également la maire de la ville de Paris Anne Hidalgo ainsi que des représentants du gouvernement cantonal vaudois et de l’exécutif de la ville de Lausanne, a observé un journaliste de l’agence de presse Keysonte-ATS sur place.

Cet anniversaire montre le grand attachement du Comité international olympique (CIO) et de toute la famille olympique à la Suisse, a déclaré Mme Amherd dans son discours. La ministre des sports a rendu hommage au grand travail abattu par les autorités lausannoises et vaudoises pour que le Mouvement olympique se sente bien en Suisse.

“Je peux vous garantir que ces autorités s’engagent à Berne avec une énergie illimitée pour vos intérêts”, a-t-elle dit en s’adressant aux représentants du CIO. Mme Amherd a dit espérer que la Suisse restera un partenaire fiable pour le CIO à l’avenir également.

“Des conditions idéales”

Thomas Bach a pour sa part affirmé que le CIO et la ville de Lausanne étaient liés d’amitié. En effet, le fondateur des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin, y a trouvé des conditions idéales grâce à la stabilité politique de la Suisse, a-t-il encore déclaré.

M. de Coubertin a transféré le siège et les archives du CIO de Paris à Lausanne en 1915. Il a toutefois fallu attendre 1994 pour que le président du CIO de l’époque, Juan Antonio Samaranch, confère finalement à la capitale vaudoise le titre de capitale olympique.

Dans son discours, M. Bach a dressé un parallèle entre la neutralité de la Suisse et celle du CIO. Selon lui, c’est grâce à cette neutralité politique qu’il a été possible de réunir à Paris des athlètes de tous les pays membres. Il y a plus de choses qui unissent l’humanité qu’il y en a qui la séparent, a-t-il conclu.

Pour marquer ce jubilé, Mme Amherd, M. Bach et Mme Hidalgo ont signé une plaque commémorative.