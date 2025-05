Lausanne fête officiellement les 90 ans de ses bibliothèques

Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne célèbrent leurs 90 ans cette année. Une fête officielle est prévue samedi prochain 7 juin pour marquer cet anniversaire devant la Bibliothèque municipale de Chauderon, en présence notamment du syndic Grégoire Junod.

(Keystone-ATS) Sur invitation de la Municipalité de Lausanne et du Service des bibliothèques & archives de la Ville, le public pourra prendre part à un concert-apéritif jazzy par des élèves de la Haute Ecole de musique de Lausanne, de 12h00 à 13h00. Une partie officielle avec quelques allocutions suivra dans la foulée, indiquent les autorités lausannoises.

Une balade littéraire et historique « Si les bibliothèques m’étaient contées… » sera ensuite proposée par l’Association pour le voyage culturel en Suisse, de 13h30 aux alentours de 15h15.

Immense tortue végétalisée

Pour accompagner cet anniversaire, une sculpture monumentale – une tortue végétalisée créée par l’artiste vaudoise Isabelle Monier – a été inaugurée le 7 avril dernier. « Aux yeux de l’artiste, cet animal représente la bienveillance, la générosité, la patience, la longévité… des qualités véhiculées par les missions des bibliothèques », souligne la Ville.

Cette oeuvre a été réalisée par des artisans locaux. Elle offre un espace vert supplémentaire devant la Bibliothèque de Chauderon, ajoute-t-elle.

Six bibliothèques au total

Ouverte le 17 novembre 1934 pour contrer la crise « du chômage et de l’oisiveté qu’il engendre », la Bibliothèque municipale de Lausanne accueille alors le public rue des Terreaux 33. Premier lieu du genre du canton, elle connaît un succès immédiat. Elle offre un accès à la lecture, mais aussi un lieu accueillant, calme et chauffé. Les lecteurs peuvent alors emprunter deux livres, mais un seul roman.

En 1945, la bibliothèque est agrandie. Une section jeunesse y est ouverte pour faciliter ainsi la cohabitation des différents publics. Le bibliobus est mis en service en 1964 afin d’aller à la rencontre de l’ensemble de la population. Quelques années plus tard, en 1973, la bibliothèque déménage pour s’installer à la place Chauderon 9, puis au numéro 11 en 1984, l’emplacement actuel.

Nonante ans après la première ouverture et des millions d’ouvrages prêtés au public plus tard, Lausanne compte désormais six bibliothèques municipales, le bibliobus, des espaces jeunesse, une des premières collections de BD en Europe, et même une collection de jeux vidéo.