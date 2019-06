L'analyse génétique d'anciennes graines de vignes révèle que certains cépages sont cultivés en France depuis des centaines d'années. C'est le cas notamment du savagnin blanc, vieux de plus de 900 ans.

"L'un des échantillons prélevés sur un site médiéval d'Orléans correspond au savagnin blanc. En faisant des boutures ou des greffes, des personnes ont maintenu cette lignée depuis au moins 900 ans", explique Nathan Wales de l'université d'York au Royaume-Uni, coauteur de l'étude publiée lundi dans Nature Plants.

Le savagnin, un cépage blanc, cultivé dans les vignobles du Jura est notamment utilisé dans la préparation du vin jaune, vin emblématique de cette région, vieilli plus de six ans en fûts de chêne et surnommé le "vin des rois".

Introduite en France par les Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ, la viticulture ne s'est répandue dans la majeure partie du sud de la France que sous l'occupation romaine. Un autre échantillon, datant justement de cette époque, est "extrêmement proche" de l'humagne blanc, un cépage valaisan que l'on appelle au XIXe siècle le "vin des accouchées" du fait de sa forte teneur en fer. Les chercheurs ont également retrouvé une graine correspondant au pinot noir.

En tout, Nathan Wales et ses collègues ont analysé l'ADN de 28 graines retrouvées sur neuf sites archéologiques différents, datant pour les plus anciennes de 500 ans avant Jésus-Christ, notant "des relations très étroites entre les échantillons archéologiques et les échantillons cultivés aujourd'hui".

Selon les auteurs de l'étude, la vigne Vitis vinifera aurait été domestiquée en Asie du sud-ouest il y a environ 6000 ans. La production et la consommation de vin s'est ensuite répandue progressivement dans le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen, s'intégrant dans la vie sociale et religieuse.

La plupart des cépages classiques appartiennent à cette espèce (6000 et 7000 environ) même si 95% de la surface viticole est occupée par une quarantaine de cépages seulement, dont une bonne quinzaine sont ultraprésents dans le monde entier: chardonnay, merlot, pinot et autre syrah.

