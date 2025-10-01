La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Canada empêche Marineland d’envoyer ses baleines en Chine

Keystone-SDA

Le Canada a rejeté mercredi la demande d'exportation vers la Chine des 30 derniers bélugas du parc d'attractions Marineland, refusant que ces mammifères soient de nouveau exploités pour du divertissement. Marineland Canada a fermé ses portes en 2024.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Selon un décompte de l’agence La Presse canadienne, 20 des baleines du parc – une orque et 19 bélugas – sont mortes en six ans. L’entreprise avait récemment demandé la permission d’envoyer ses derniers cétacés au parc d’attractions Chimelong Ocean Kingdom en Chine.

«Je ne pouvais pas, en toute conscience, approuver une exportation qui perpétuerait le traitement infligé à ces bélugas», a déclaré Joanne Thompson, la ministre canadienne des pêches et des océans. Les 30 bélugas visés par la demande d’exportation sont les dernières baleines en captivité du pays.

Désamour du public

«En tant que Canadiens, nous savons que les baleines ont leur place dans l’océan, et non dans des bassins destinés à notre divertissement», a ajouté la ministre.

À son ouverture il y a plus de dix ans, le Chimelong Ocean Park, situé à Zhuhai (côte sud de la Chine), déclarait être le plus grand parc marin au monde.

Dans de nombreux pays, ce type de parc est victime du désamour du public pour les spectacles de cétacés, considérés comme de l’exploitation animale, sans respect pour leur bien-être.

En France, le parc Marineland à Antibes (sud-est) est au coeur d’une polémique depuis des mois concernant le transfert de ses dernières orques, après sa fermeture en début d’année.

