Le canton de Genève cède quatre hectares à la Ville de Carouge

Keystone-SDA

Le canton de Genève cède près de quatre hectares à la Ville de Carouge pour 3 millions de francs. Signé jeudi, l'accord permettra à la Cité sarde de réaménager, dès septembre, le secteur Battelle-Tambourine, avec le développement du parc public et l'amélioration de la mobilité.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’opération inclut les transferts du Parc Battelle avec ses deux hectares de verdure à proximité du Rondeau et de la parcelle centrale du quartier, ont indiqué le Département du territoire genevois et la Ville de Carouge. Cette parcelle comprendra la place centrale, qui sera végétalisée pour accueillir des espaces de jeux et de détente, et un équipement public de quartier.

L’accord foncier a été entériné après plusieurs années de négociations et une importante mobilisation citoyenne, relèvent les deux parties. Peu après l’arrivée des premiers habitants à la Tambourine au début des années 2000, la population et l’association de quartier ont lancé des pétitions demandant d’améliorer la mobilité, la sécurité et les espaces de vie.

Résultat: le plan localisé de quartier de 1986 a été révisé et remplacé en 2018 par un nouveau PLQ qui inclut des aménagements destinés à finaliser le secteur. Une seconde étape de régularisation foncière concerne des emprises de parcelles privées. Les discussions se poursuivent avec les propriétaires en vue du réaménagement complet du quartier à l’horizon 2030.

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
7 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
