Le canton de Vaud interdit les feux et la vente de feux d’artifice

Keystone-SDA

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Il est désormais interdit de faire des feux en plein air et de tirer des feux d'artifice, à l'exception de ceux allumés sur les lacs, dans le canton de Vaud. La vente de tout engin pyrotechnique est aussi suspendue jusqu'à nouvel avis. Le Conseil d'Etat a pris cette décision en raison de la sécheresse persistante et du danger d'incendie, indique-t-il mardi dans un communiqué.

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(Keystone-ATS) Les festivités du 1er Août sont aussi concernées par ces mesures. Seuls les feux d’artifice tirés depuis un lac par des artificiers professionnels, dans le cadre de manifestations organisées ou autorisées par les communes et sous la surveillance des sapeurs-pompiers, sont autorisés, précise le gouvernement cantonal.

La vente, la remise et l’échange de tous les engins pyrotechniques de divertissement, y compris ceux de catégorie F1 jusqu’ici disponibles à l’année dans le commerce de détail, sont interdits avec effet immédiat.

Le Conseil d’Etat en appelle à la responsabilité de la population.