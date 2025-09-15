Le canton de Vaud relance la campagne «Pour ma commune»

Keystone-SDA

Le canton de Vaud veut encourager les candidatures et accompagner les communes dans la promotion des élections générales de 2026. Il relance la campagne de promotion "Pour ma commune" qui s'appuie sur un site internet actualisé et sur une boîte à outils gratuite pour tous.

(Keystone-ATS) Après le succès de sa première édition en 2021, la campagne a été lancée lundi, à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie. Le site internet «pour-ma-commune.ch» est désormais accessible et propose un accès à toutes les informations utiles relatives aux élections, a annoncé le canton dans un communiqué.

Cette nouvelle campagne se déploiera en trois actes, entre 2025 et 2027. De novembre à décembre 2025, elle vise à encourager à se porter candidat ou candidate. De janvier à avril 2026, son rôle sera de promouvoir le vote en vue des élections générales. Puis enfin, de septembre 2026 à mars 2027, l’objectif sera d’accompagner les personnes nouvellement élues avec des journées d’accueil et des soirées d’information dans les districts.

Franchir le pas

Pour faciliter le premier acte, soit la promotion des élections au niveau local, l’Etat met gratuitement à disposition des communes une boîte à outils. Elle comprend des flyers, des présentations clés en main pour les assemblées de communes ainsi qu’un kit pour les réseaux sociaux.

Objectif: informer sur l’organisation politique communale, le processus électoral et sur la manière de se porter candidate ou candidat. Mais aussi encourager les personnes éligibles à franchir le pas de l’engagement politique local, en mettant en avant la richesse et l’importance de la participation à la vie démocratique communale.

Le canton précise encore que les supports proposés ont pour unique but d’encourager l’engagement citoyen. L’Etat n’intervient d’aucune manière dans le processus de recrutement des candidats. Il diffusera son message sur ses réseaux sociaux officiels, afin d’orienter les personnes intéressées vers le site internet dédié et les administrations communales.

pour-ma-commune.ch