Le carnaval de Lucerne 2025 a commencé jeudi à l’aube

Keystone-SDA

L'édition 2025 du carnaval de Lucerne est lancée. Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi à 05h00 en vieille ville pour assister au traditionnel "big-bang" et faire la fête.

1 minute

(Keystone-ATS) Figure traditionnelle du carnaval de Lucerne, la famille Fritschi a été accueillie par la foule sur les quais du lac, à bord de son embarcation. Le cortège s’est ensuite déplacé sur la place de la Chappelle où le « big-bang » symbolisant le début de la fête a retenti sous une pluie de confettis.

Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il s’agit du deuxième plus grand de Suisse et du plus important en terres catholiques. Le plus grand carnaval du pays s’ouvre dans une dizaine de jours à Bâle.