Le carnaval de Lucerne a commencé jeudi sous la pluie

Keystone-SDA

Le deuxième plus grand carnaval de Suisse a démarré jeudi à Lucerne. Sous la pluie, environ 25'000 personnes se sont rassemblées avant l'aube en vieille ville pour fêter le traditionnel "big-bang" à 05h00. La météo s'est améliorée l'après-midi pour le premier cortège.

(Keystone-ATS) Figure traditionnelle du carnaval de Lucerne, la famille Fritschi a été accueillie par la foule sur les quais du lac, à bord de son embarcation. Juste avant son débarquement, le «big-bang» symbolisant le début de la fête a retenti dans toute la rade, accompagné d’un feu d’artifice.

Dans une ambiance bon enfant

Le cortège bruyant s’est ensuite déplacé sur la place de la Chappelle où les Lucernois ont dansé sous une pluie de confettis au son des différents groupes de Guggenmusik, a constaté un reporter de Keystone-ATS sur place. Les stands de restauration rapide ont ouvert aussitôt.

De nombreux fêtards sont arrivés à Lucerne en train ou en bus spécial pour ne pas manquer le début du carnaval. L’atmosphère était joyeuse et sans agressivité, a précisé une porte-parole de la police lucernoise à Keystone-ATS.

Premier grand cortège

Le premier grand cortège à travers la ville s’est déroulé l’après-midi dès 14h00. Dieux nordiques, pharaons égyptiens et créatures mystiques ont amusé les spectateurs. Les ensembles satiriques ont notamment moqué des projets de transports interminables et le parcage impossible en ville.

Le deuxième grand cortège est prévu lundi et le cortège final mardi soir. Le carnaval de Lucerne dure six jours. Il s’agit du premier à démarrer, du plus important en terres catholiques. Le plus grand carnaval du pays s’ouvre dans une dizaine de jours à Bâle.