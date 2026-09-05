Le Centre Suisse soutient le financement de l’AVS

Keystone-SDA

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Les délégués du Centre Suisse soutiennent le financement additionnel de la rente AVS. Réunis à Fribourg, ils recommandent aussi d'accepter l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre, deux objets soumis au peuple le 29 novembre.

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(Keystone-ATS) L’assemblée s’est prononcée par 164 voix contre 9 et 10 abstentions en faveur du financement de la 13e rente AVS par une hausse de la TVA de 0,4 point de pourcentage.

«La 13e rente a été décidée et elle doit être financée», a souligné la conseillère nationale fribourgeoise Marie-France Roth Pasquier. Pour l’élue, un non ne résoudrait pas le problème. Certains délégués ont toutefois estimé que ce modèle axé sur la TVA pénalisait trop la classe moyenne et qu’il fallait trouver à terme une autre variante.

Les délégués ont aussi approuvé cette fois sans opposition les assouplissements en matière d’exportation et de réexportation de matériel de guerre, une révision validée par les Chambres fédérales. Pour le Centre, une Suisse capable de se défendre a besoin d’une base industrielle solide et de partenariats internationaux fiables.

Sur ces deux objets, les 183 délégués ont suivi les recommandations formulées par la présidence du parti.