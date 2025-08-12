La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le chômage reste au plus haut depuis quatre ans au Royaume-Uni

Keystone-SDA

Le taux de chômage est resté stable au Royaume-Uni, à 4,7% lors des trois mois achevés en juin, son niveau le plus élevé depuis quatre ans, sur un marché du travail qui se refroidit, selon l'Office national des statistiques (ONS) mardi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) « Dans l’ensemble, ces derniers chiffres indiquent un ralentissement continu » du secteur de l’emploi, estime Liz McKeown, directrice des statistiques économiques de l’ONS, qui souligne que le nombre de salariés a diminué dans le pays lors de 10 des 12 derniers mois, notamment dans l’hôtellerie et de la vente au détail.

« Les offres d’emploi, elles aussi, ont continué à diminuer, également en raison de la baisse des opportunités dans ces secteurs », ajoute-t-elle.

La croissance des salaires de base est restée stable et celle des salaires incluant les primes a légèrement ralenti, souligne aussi l’ONS.

Pour Richard Carter, analyste chez Quilter Cheviot, les données de l’ONS plaident plutôt en faveur d' »une nouvelle baisse des taux » d’intérêt de la Banque d’Angleterre (BoE) « d’ici la fin de l’année ».

« La Banque d’Angleterre est face à un équilibre délicat. L’inflation reste à 3,6 % (en juin), alimentée par les coûts du logement et des transports, mais les signes de faiblesse sur le marché du travail deviennent de plus en plus difficiles à ignorer », estime-t-il.

La BoE vient tout juste d’abaisser son taux directeur à 4%, à l’issue d’un vote serré, pour soutenir une économie à la peine –le PIB a reculé deux mois d’affilée en avril et en mai. Elle a appelé à la prudence pour la suite.

« Il est encore trop tôt pour dire s’il y aura une réduction en novembre », estime Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown, qui juge décembre « un peu plus probable ».

