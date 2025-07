Le Championnat d’Europe féminin s’ouvre à guichets fermés à Bâle

Keystone-SDA

Le 14e championnat d'Europe de football féminin a été officiellement lancé lors d'une cérémonie au Parc Saint-Jacques de Bâle avant le premier match de la Suisse contre la Norvège. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter était présente dans le stade.

(Keystone-ATS) Au total, 185 acteurs et actrices ont participé à la performance lors de la cérémonie d’ouverture qui a duré une quinzaine de minutes mercredi soir. Dans une chorégraphie haute en couleur, les drapeaux des 16 nations participantes ont été déployés sur la pelouse du Parc Saint-Jacques, qui affiche complet.

Selon l’UEFA, 29’000 feuilles de couleur ont été distribuées au public avant le match, illuminant le Parc Saint-Jacques de différentes couleurs juste avant le début de la rencontre.

La cérémonie d’ouverture a été accompagnée par la musique du compositeur italien Ludovico Clemente. Ensuite, la chanteuse norvégienne Astrid S et la chanteuse populaire suisse Beatrice Egli ont interprété les hymnes nationaux des deux pays.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter était également présente au stade en tant que représentante du gouvernement. « Je me réjouis d’être présente à Bâle pour le match d’ouverture entre la Suisse et la Norvège. Je souhaite à toutes les équipes et à tous les fans de football des matchs équitables et passionnants », a-t-elle écrit sur la plateforme X.

Record de vente

Le coup d’envoi du championnat d’Europe avait déjà été donné auparavant à 18h00 à Thoune (BE), où la Finlande et l’Islande, les deux autres adversaires de la Suisse dans le groupe, se sont affrontées. Le match s’est soldé par une courte victoire de la Finlande 1 à 0.

Le 14e championnat d’Europe de football féminin se déroule en Suisse du 2 au 27 juillet et 31 matchs permettront de désigner le pays qui succédera à l’Angleterre.

Plus de 600’000 billets sur un total de 673’000 ont déjà été vendus. Le record de 575’000 spectateurs pour un championnat d’Europe féminin, établi lors du dernier tournoi en Angleterre, est donc déjà tombé avant le tournoi, malgré une capacité nettement inférieure.

Sculpture en panne

Tout ne s’est toutefois pas passé comme prévu pour les supporters de l’équipe de Suisse présents mercredi Bâle. La sculpture roulante « Klamauk » de l’artiste Jean Tinguely qui devait ouvrir la marche des fans jusqu’au stade est en effet tombée en panne.

Les supporters vêtus de maillots rouges ne se sont toutefois pas laissés décourager par cet incident, ni par la chaleur, a observé un journaliste de l’agence Keystone-ATS. Au cri de « Hopp Schwiz », ils ont poursuivi leur chemin vers le stade Saint-Jacques. Quelques supporters norvégiens se sont également joints au cortège.

Quant à « Klamauk », il n’a pas démarré. Le tracteur équipé de cloches et de cymbales, datant de 1979, a rencontré un défaut technique au niveau des vitesses, a expliqué une porte-parole du musée Tinguely. Le restaurateur doit déterminer les causes exactes et les réparer pour que « Klamauk » puisse être utilisé lors de la finale le 27 juillet.