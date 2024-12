Le Conseil des Etats veut aussi interdire le Hezbollah

Keystone-SDA

Après le groupe islamiste Hamas, le mouvement armé chiite libanais Hezbollah doit aussi être interdit en Suisse. Le Conseil des Etats a adopté mardi, par 31 voix contre 1, une motion de commission en ce sens. Le National doit encore se prononcer.

1 minute

(Keystone-ATS) La gauche, suivie par quelques élus de droite, a essayé d’abord de renvoyer la motion en commission, demandant un rapport de la commission de politique extérieure du Conseil des Etats. Franziska Roth (PS/SO) a demandé une vue d’ensemble « pour l’intérêt et la sécurité de la Suisse ». Sans succès.

Force paramilitaire et politique au Liban, le Hezbollah est une organisation terroriste islamiste radicale responsable de nombreux actes de violence et de violations des droits humains, selon la commission. Il est déjà considéré comme une organisation terroriste par plusieurs Etats et organisations, a relevé la rapportrice Marianne Binder-Keller (Centre/AG). Le Hezbollah représente également une menace pour la stabilité de toute la région.

Le Conseil fédéral était opposé au texte.