La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Conseil fédéral garde espoir d’infléchir la décision américaine

Keystone-SDA

Le Conseil fédéral garde l'espoir de "faire diminuer au plus vite" les droits de douane de 39% appliqués par les Etats-Unis. "Il est déterminé à poursuivre les discussions."

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral a « pris connaissance du fait que les droits de douane additionnels de 39% s’appliquent aux produits en provenance de Suisse entrant aux États-Unis, a-t-il annoncé, au lendemain du voyage « de la dernière chance » de la présidente Karin Keller-Sutter et du ministre de l’Economie Guy Parmelin à Washington.

Le gouvernement veut poursuivre les discussions, « afin de faire diminuer au plus vite ces droits de douane additionnels ». Il reste en contact avec les autorités américaines et avec les branches concernées.

Le Conseil fédéral est favorable à l’extension à 24 mois des indemnités pour chômage partiel.

« Il était clair pour nous que Donald Trump, à court terme, n’allait pas changer sa décision. Il faut plus de temps pour trouver une solution », a dit Mme Keller-Sutter.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Jessica Davis Plüss

Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie humaine?

Le marché de la longévité est en plein essor, notamment grâce aux progrès de la science du vieillissement. Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision