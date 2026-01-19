Le conseiller fédéral Martin Pfister auprès des troupes à Davos

Keystone-SDA

Le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister a rendu visite lundi à Davos aux troupes mobilisées dans le cadre du Forum économique mondial. Il s’est dit impressionné par la collaboration entre la police et l’armée.

1 minute

(Keystone-ATS) «La coopération entre les forces civiles de la police et l’armée se passe bien», a déclaré le Zougois lors de sa visite à la base militaire de Frauenkirch, près de Davos (GR). Il a également souligné l’engagement des soldats de milice.

Sur la base, des unités de troupes terrestres, de l’aviation, du commandement cyber ainsi que de la logistique sont stationnées, a expliqué le commandant du site au conseiller fédéral. La coordination des transports aériens ainsi que la sécurité de l’espace aérien y sont assurées, a ajouté Martin Pfister, en soulignant l’importance de la coopération internationale.