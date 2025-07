Le Coq Sportif repris par le consortium piloté par Dan Mamane

Keystone-SDA

L'entrepreneur Dan Mamane fait savoir vendredi qu'il reprend l'équipementier français Le Coq Sportif, suite à la décision en sa faveur du Tribunal des activités économiques de Paris.

(Keystone-ATS) Ce, au détriment de l’offre portée par un fonds d’investissement français, le milliardaire Xavier Niel et le propriétaire actuel Airesis. L’offre de reprise de la marque hexagonale Le Coq Sportif est « portée par un consortium d’entrepreneurs expérimentés mené par Dan Mamane, avec le soutien du fonds Mirabaud Patrimoine Vivant et de partenaires industriels de premier plan », selon le communiqué reçu par l’agence AWP.

Le nouveau propriétaire vise « un objectif de chiffre d’affaires de 300 millions d’euros à horizon 2030 et un retour à une rentabilité soutenue ».

Dan Mamane a déclaré auprès d’AWP « injecter 70 millions d’euros, dont 50 millions dans un premier temps » dans le fabricant textile. « Une partie, soit 20 millions, va servir à rembourser une partie des dettes vers tous les créanciers et notamment tous les sous-traitants sans qui Le Coq Sportif ne peut pas survivre. »

Les 30 autres millions seront affectés « au redémarrage de l’entreprise, pour l’outil industriel, la réorganisation des équipes, la refonte de l’outil logistique et commercial. C’est un chantier titanesque, il faut reconstruire toute l’entreprise. »

L’offre du Franco-Suisse qui est connu pour avoir repris Conforama Suisse mais aussi pour avoir investi dans la marque de vêtements de ski de luxe Ogier a ajouté que que son offre « reprend un peu moins de 70 millions d’euros de dettes à rembourser sur dix ans. »

200 employés repris

Sur les 300 employés actuels, 200 sont repris, dont le site historique de Romilly-sur-Seine. « Les suppressions de postes demandées concernent un site à Strasbourg avec 25 personnes et 80 employés qui travaillent à Paris dans des locaux de 2500 mètres carrés », a déclaré M. Mamane, qui se chargera de la stratégie, tandis que Alexandre Fauvet, cofondateur et associé de Fusalp sera le directeur général et qu’Udi Avshalom, ancien directeur des opérations (COO) d’Adidas, pilotera la marque au niveau mondial.

La marque compte notamment 135 emplois au siège historique de Romilly-sur-Seine dans l’est de la France, et fait vivre 400 emplois dans le département de l’Aube, en faisant travailler des sous-traitants et fournisseurs spécialisés dans la teinture, le tricotage ou encore la logistique.

Le Coq sportif, propriété depuis vingt ans de la société de participations romande Airesis, est en redressement judiciaire depuis novembre dernier.

Le Tribunal des activités économiques de Paris a souligné dans sa décision diffusée vendredi que des créanciers « ont voté en faveur du plan des administrateurs judiciaires et de M. Mamane et contre le plan des sociétés Iconix, Neopar et Airesis » et également que le Comité social et économique de l’entreprise (CSE) « a approuvé largement le plan des administrateurs judiciaires et de M. Mamane » et « désapprouvé le plan » concurrent, « nonobstant 16 licenciements en plus ».

En début de semaine, le cabinet d’avocats représentant l’offre regroupant le fonds français de capital-investissement Neopar, le gestionnaire américain de marques Iconix et le milliardaire Xavier Niel, a demandé une « réouverture des débats », estimant que leur proposition à la reprise a été « délibérément entravée » et « affaiblie » et que le processus a été « vicié par des manquements ».