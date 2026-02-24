La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Covid long d’un soignant reconnu comme maladie professionnelle

Keystone-SDA

La Bâloise Assurance doit reconnaître le Covid long comme maladie professionnelle chez un ancien infirmier genevois et poursuivre le paiement d'une rente. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de la compagnie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Employé dans un hôpital genevois, l’intéressé a attrapé le Covid-19 en avril 2020. Il avait soigné des patients infectés et avait dû aussi s’occuper de personnes décédées des suites du virus. L’infection a entraîné des séquelles à long terme de telle sorte qu’il n’a pu reprendre son travail.

La Bâloise qui l’assurait contre les accidents et les maladies professionnelles a reconnu tout d’abord l’affection comme maladie professionnelle et accordé une rente et une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Par la suite, elle est revenue sur sa décision et a mis un terme à ses prestations.

Saisie par l’assuré, la Cour de justice du canton de Genève a donné raison à l’infirmier. Ce jugement est maintenant confirmé par le Tribunal fédéral qui rejette le recours de la compagnie.

