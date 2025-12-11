Le député MCG Thierry Cerutti annonce porter plainte contre la RTS

Keystone-SDA

Le député MCG et ancien maire de Vernier (GE) Thierry Cerutti a annoncé avoir déposé une plainte pénale contre la RTS. Selon son parti, le média a indiqué mercredi "sans preuve et sur la base d'un témoignage bancal" que l'élu pourrait être impliqué dans une fraude électorale à Vernier. La RTS maintient l'intégralité de ses informations.

2 minutes

(Keystone-ATS) «De manière insidieuse, la RTS laisse entendre l’implication de l’élu dans une supposée ‘fraude électorale’ dont on ne connaît pas le contenu. L’élu n’est au courant d’aucune procédure à son encontre sur ce sujet. Il n’est pas possible de colporter n’importe quoi et de se faire l’écho de ragots», a dénoncé le MCG jeudi dans un communiqué.

Jugeant qu’il s’agit d’une atteinte inacceptable à son honneur, Thierry Cerutti porte plainte contre la RTS pour diffamation et atteinte à l’honneur. De son côté, le MCG demande que la vérité et la justice passent à Vernier, mais «que l’on arrête les coups bas politiciens qui sont pratique courante dans la commune».

Selon la RTS, Thierry Cerutti serait impliqué une affaire de captation de bulletins de vote. Les faits reprochés auraient eu lieu lors du second tour de l’élection du Conseil administratif de Vernier, le 13 avril dernier. Ce scrutin a été validé par le canton, contrairement à l’élection du Conseil municipal qui a été annulée. La police des polices enquêterait depuis un certain temps sur l’implication du politicien, affirme le média.

De son côté, la RTS n’a pas reçu de notification de plainte. Elle «maintient l’intégralité des faits qu’elle a portés à la connaissance du public. Ses révélations reposent sur plusieurs sources fiables», a déclaré son porte-parole Christophe Minder, contacté par Keystone-ATS. Le Ministère public ne fait, lui, aucun commentaire.