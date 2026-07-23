Le dernier fabricant suisse de cravates ferme boutique

Keystone-SDA

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La cravate n'a plus la cote et son dernier fabricant suisse met la clef sous la porte. L'entreprise Bachmann Krawatten, à Zurich, cesse ses activités après 70 ans d'existence. Onze collaborateurs perdent leur emploi.

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(Keystone-ATS) Pièce vestimentaire autrefois obligatoire dans de nombreux métiers ou lors d’évènements festifs, la cravate a perdu de son importance ces dernières décennies, observe le patron Peter Bachmann, interrogé par Keystone-ATS. Il confirme une information révélée jeudi par le Tages-Anzeiger. Son entreprise fabriquait aussi des cravates d’uniformes pour l’armée, les corps de police et les transports publics.

La pandémie du Covid-19 a accéléré davantage encore cette évolution. Dans les branches avides de cravates, les employeurs n’exigeaient pas de leurs employés en télétravail qu’ils en portent une à la maison.

Le commerce tournant autour de ce code vestimentaire s’est d’abord remis, dans un premier temps, de la pandémie, mais les ventes ont ensuite recommencé à baisser. De plus, le prix des cravates subit la pression des fournisseurs asiatiques bon marché.