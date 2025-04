Le dirigeant nord-coréen Kim essaie un nouveau fusil de précision

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a essayé un nouveau fusil de précision lors d'une séance d'entraînement des forces spéciales, a rapporté samedi KCNA. Des photographies diffusées par l'agence de presse le montrent visant à l'aide d'un fusil à lunette.

(Keystone-ATS) D’autres images le montrent inspectant une cible après avoir apparemment visé dans le mille et passant en revue, la mine radieuse, des soldats en tenue de camouflage ghillie.

Cette séance de tir a eu lieu au cours d’une visite du dirigeant vendredi à la base des forces spéciales nord-coréennes, un lieu qui n’est pas précisé. Kim Jong-un y a assisté à des exercices « visant à explorer et à appliquer régulièrement les nouvelles tactiques et méthodologies militaires de style coréen », selon KCNA.

Unités spéciales en Russie

Ces entraînements sont « l’expression la plus vivante du patriotisme et de la loyauté envers le pays et le peuple et le premier devoir révolutionnaire des soldats en armes », a-t-il déclaré, cité par l’agence.

Selon les gouvernements de Corée du Sud et des Etats-Unis, des unités des forces spéciales font partie des milliers de soldats envoyés par la Corée du Nord sur le front ukrainien pour combattre aux côtés de l’armée russe. Pyongyang et Moscou n’ont jamais confirmé ni démenti ce déploiement.

Cette visite de Kim Jong-un a eu lieu le même jour que la destitution, en Corée du Sud, du président Yoon Suk-yeol, que les médias officiels nord-coréens ont très brièvement mentionnée, de façon purement factuelle et plusieurs heures après l’événement.