Le festival de la Plage des Six-Pompes revient à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Plage des Six Pompes s’ouvre mardi pour six jours à La Chaux-de-Fonds (NE) dans un format redimensionné. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider inaugurera la manifestation, dont l’édition 2023 avait été annulée pour cause de tempête.

Avec le fil rouge “Retour à la rue!”, l’événement chaux-de-fonnier s’apprête à accueillir une cinquantaine de compagnies suisses et internationales de théâtre, de danse ou de cirque aérien. “La programmation se place sous les signes de l’impertinence et de la gravité, avec en ligne de mire le retour à la rue et au texte”.

Le festival fonctionne avec un budget supérieur à 900’000 francs. Il dégage 35% de ses recettes via ses bars et la location des stands. Les organisateurs ont indiqué, en présentant l’édition 2024 en juin dans la Métropole horlogère, se trouver en manques de repères, en raison des travaux à la place du Marché.

Rémunération additionnelle

En effet, la Plage se déplace notamment dans le jardin de Beau-Site, à côté de l’antre du Théâtre populaire romand (TPR), qui accueillera un ou deux spectacles par jour. Au-delà, et malgré les incertitudes, la manifestation a décidé de se positionner de manière claire en faveur des artistes et de leur pérennité.

Le public continuera de payer le spectacle au chapeau (en cash, par une app mobile ou via le site internet), mais une rémunération minimale de 20% du coût de la session sera assurée pour chaque représentation. Pour le festival, la pratique représente un surcoût de 50’000 à 100’000 francs.

“Sans soutien financier des collectivités, les arts de la rue ne pourront pas continuer sur le long terme”, estime le directeur Hugues Houmard. Pour compenser les pertes liées à l’annulation de 2023, la Place a pu compter sur des milliers de donateurs ainsi que sur le soutien de la Ville de La Chaux-de-Fonds et du canton.

Coup de coeur

Le directeur artistique Manu Moser a déjà fait part de son “immense coup de coeur” pour le spectacle “La Ronde” de la compagnie française Les Fugaces. Celui-ci proposera aux spectateurs de convoquer des souvenirs et les fantômes de l’adolescence en redécouvrant de vieux objets.

Le festival est fier aussi de programmer “Terrain vague” de la compagnie Sept fois la langue. Il s’agit de deux jeunes qui se sont installés à La Chaux-de-Fonds, motivés par la renommée de la cité des Montagnes neuchâteloises dans le domaine des arts de rue.

La Nouvelle Vague, qui invite des jeunes compagnies à tester leur création en public, a sélectionné sept entités émergentes. Une collaboration a vu aussi le jour avec le festival Les Années Joué, près de Tours (F). La compagnie alémanique Ebnöther Trott s’y est produite et la française L’Engrenage viendra à la Plage.

Capitale culturelle

La Nouvelle Vague a permis l’émergence de nouvelles figures des arts de la rue et du théâtre, s’exportant loin à la ronde, y compris la Sélection suisse en Avignon. Né en 1993 et reconnu comme l’un des cinq plus importants festivals en Europe, la Plage des Six Pompes attire régulièrement entre 80’000 et 100’000 visiteurs.

Mardi, le festival recevra la visite officielle de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, qui se déplacera en voisine. Elle sera reçue par les autorités communales et cantonales pour un échange informel, avant de prononcer un discours dans le cadre de la cérémonie d’ouverture à Beau-Site.

La venue de la ministre de la culture se déroulera en parallèle des dernières grandes décisions politiques de la rentrée d’automne en vue du lancement de la première Capitale culturelle suisse de l’histoire. L’événement est prévu à La Chaux-de-Fonds en 2027.