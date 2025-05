Le festival de littérature de Loèche-les-Bains distingué

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat valaisan a décidé d'attribué son "Prix Culture et Economie Valais" au Festival international de littérature de Loèche-les-Bains. Fondé en 1996, le rendez-vous réunit chaque année entre 30 et 40 auteurs et autrices du monde entier pour des lectures et discussions avec le public dans une douzaine de lieux de la station thermale.

(Keystone-ATS) Avec ce prix, qui était décerné pour la sixième fois, le festival haut-valaisan reçoit un montant de 20’000 francs, a indiqué vendredi l’Etat du Valais dans un communiqué. Le Conseil d’Etat dit avoir voulu récompenser l’originalité de la manifestation, sa qualité, sa portée à l’échelle nationale et internationale, ses retombées économiques et culturelles pour le Valais ou encore son modèle de financement.

La 29e édition du Festival de littérature de Loèche-les-Bains se déroulera du 19 au 22 juin et accueillera 20 autrices et 13 auteurs en provenance de 14 pays.