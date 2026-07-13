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Le Festival de musique de La Chaux-de-Fonds attire 4600 personnes

Keystone-SDA

Le Festival de musique de La Chaux-de-Fonds (NE) a attiré 4600 personnes de mardi à dimanche. La première édition, marquée par la présence de la pianiste internationale Martha Argerich, est "couronnée de succès", selon les organisateurs de la manifestation.

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2 minutes

(Keystone-ATS) «Organiser un nouveau festival au tout début de l’été, au moment où commencent les vacances, constituait un pari ambitieux. Le public a répondu présent, venant découvrir non seulement une programmation d’exception, mais aussi La Chaux-de-Fonds et sa salle de musique, mondialement reconnue pour son acoustique», ont indiqué lundi les organisateurs.

La présence de Martha Argerich «tout au long du festival a donné un caractère véritablement exceptionnel à cette première édition», peut-on lire dans le communiqué. Au-delà de ses apparitions sur scène et de sa présence à l’ensemble des concerts, la marraine de la manifestation s’est prêtée notamment à deux séances de signature de disques.

Le créateur et directeur artistique de ce festival est le pianiste argentin Nelson Goerner. Il s’est produit à plusieurs reprises en concert durant la semaine avec Martha Argerich.

Les festivaliers ont pu aussi notamment écouter le violoniste Renaud Capuçon, les jeunes musiciens de la Seiji Ozawa International Academy Switzerland, les Festival Strings Lucerne Chamber Players ou la fille de Martha Argerich, Annie Dutoit, qui a narré «L’histoire de Babar» sur une musique de Poulenc jouée par la pianiste Rusudan Alavidze. Les dates de la prochaine édition seront communiquées prochainement.

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