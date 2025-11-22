Le festival Jeune Public revient pour une 11e édition à Lausanne

Keystone-SDA

Le festival de cinéma Jeune Public revient de mercredi à dimanche prochain dans six salles indépendantes de Lausanne et Pully pour une 11e édition. Il propose une cinquantaine de films et d'oeuvres audiovisuelles sur cinq jours. Cette année, le thème est la durabilité des luttes et des solidarités. Quelque 6000 spectateurs sont attendus.

(Keystone-ATS) Dans cette programmation 2025 figurent des courts et longs métrages en compétition internationale, dont treize premières suisses et cinq premières romandes, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Les projections auront lieu au Bellevaux, au CityClub, au Cinématographe, au Capitole, à l’EJMA et à Pyxis.

Le jeune public pourra découvrir autant de films d’animation que de fictions en passant par des documentaires et des oeuvres plus expérimentales. Traitant de thématiques écologiques, sociales et politiques, la manifestation cherche à encourager le débat et provoquer des réflexions.

Carte blanche palestinienne

La cérémonie d’ouverture sera marquée par la première romande de «Mary Anning, chasseuse de fossiles» de Marcel Barelli (Suisse, Belgique, 2025). Ce film d’animation retrace l’histoire fascinante de Mary, 12 ans, adolescente déterminée qui, à force de ténacité, deviendra la première paléontologue de l’ère moderne.

Le festival propose cette année une carte blanche au Festival Palestine Filmer C’est Exister avec «J’aimerais voir la mer». Ce programme de six courts-métrages palestiniens (2006–2024) explore le rapport à la mer, inaccessible pour les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem.

Des projections réservées aux écoles sont également au programme. Pas moins de 40 séances sont prévues pour quelque 3000 élèves déjà inscrits. Une trentaine d’ateliers scolaires seront en outre proposés.