Le festival Vibiscum ne reviendra pas cette année à Vevey

1 minute

(Keystone-ATS) Le festival Vibiscum à Vevey (VD) annule sa troisième édition, qui était prévue du 30 mai au 2 juin. Après avoir rapidement grandi depuis 2022, la manifestation n’est pas parvenue à vendre assez de billets pour cette année.

Le festival n’a “pas atteint les objectifs indispensables pour assurer sa viabilité financière”, annonce-t-il jeudi. Son édition 2024 proposait des soirées rap (avec Hamza, Zola et Josman), rock (Shaka Ponk) et électro (Hardwell, Lost Frequencies). Une après-midi classique (Juan Diego Florez) était prévue pour la quatrième journée.

Vibiscum est né à l’origine pour soutenir le club de football de la ville, le Vevey-Sports. Une première édition a eu lieu en 2022 au jardin du Rivage, avec IAM en tête d’affiche et 6000 personnes en deux soirs. Le festival a subitement changé de dimension l’an dernier en investissant la place du Marché et en attirant plusieurs grands noms, dont Orelsan et DJ Snake. En trois soirs, la manifestation avait attiré 32’000 personnes.