Le feu semble être parti de bougies placées sur les bouteilles

Long travail d'identification, le bilan pourrait s'alourdir Keystone-SDA

"Tout laisse à penser que le feu est parti de bougies ou de feux de bengale placées sur des bouteilles de champagne", a indiqué vendredi la procureure général du Valais Béatrice Pilloud. Ces engins ont été placés "trop près" du plafond.

1 minute

(Keystone-ATS) «De là il s’est produit un embrasement très rapide et général», a-t-elle ajouté devant la presse à Sion. Les enquêteurs ont obtenu et analysé des vidéos, ont entendu «plusieurs personnes», notamment les deux gérants français du bar, et effectué des constatations sur place.

Les auditions ont permis d’établir des listes de personnes présentes et d’expliquer la configuration intérieure des lieux, les travaux réalisés et la capacité d’accueil.

La suite de l’enquête portera notamment sur les travaux effectués au sein du bar, les matériaux qui sont utilisés, les autorisations d’exploiter, les mesures de sécurité, «j’entends par là les extincteurs, les voies de fuite, le respect des normes incendies et les moyens de lutte contre le feu», a dit la procureure.