Le FIFF disposera de son centre de festival pour sa 40e édition

Le Festival international du film de Fribourg (FIFF) se dote d’un espace de rencontre, de réseautage et de fête. Ephémère, le "Nomad Wood Nest" est une construction en bois suisse qui s'installera sur les Grand-Places durant la 40e édition de la manifestation.

(Keystone-ATS) Le lieu sera à découvrir du 20 au 29 mars, ont indiqué récemment des organisateurs qui rêvaient de longue date d’un tel centre névralgique. Le projet, soutenu par l’entreprise Charpentes Vial et la Nouvelle politique régionale (NPR), est le fruit d’un partenariat alliant soutiens privés et publics.

«Populaire et convivial», le Nomad Wood Nest proposera un espace pour rassembler cinéphiles et cinéastes, entre deux films ou après une journée de cinéma. Il offrira également un cadre accueillant pour toute la population à la faveur de sa position centrale en ville de Fribourg, souligne le communiqué.

Le Nomad Wood Nest participera à la vie sociale et culturelle de la zone avec des activités, des fêtes et de la petite restauration. Ce nid nomade en bois garantira en outre une mise en valeur de la programmation du FIFF et de son histoire. Il a déjà servi dans le cadre des 39e Rencontres de jeunesses gruériennes, à Broc.