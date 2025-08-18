La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour viols

Keystone-SDA

Le fils aîné de la princesse de Norvège Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a été inculpé pour 32 infractions, dont quatre viols. Il risque dix ans de prison, a annoncé lundi le procureur-général de Norvège.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Outre les quatre viols, Marius Borg Høiby est inculpé pour maltraitance dans les relations proches, actes de violence, atteintes à la liberté et avoir filmé et enregistré des vidéo sans consentement, a expliqué le procureur-général Sturla Henriksbø, lors d’une conférence de presse.

«La peine maximale pour les infractions mentionnées dans l’acte d’accusation est une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans», a-t-il déclaré. «Ce sont des actes très graves qui peuvent laisser des traces durables et détruire des vies», a souligné le procureur.

Pas au-dessus des lois

Né d’une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon, Marius Borg Høiby avait été arrêté le 4 août 2024, soupçonné d’avoir agressé sa compagne. Ces faits ont déclenché une série d’autres révélations et plaintes par plusieurs victimes.

«Le fait que Marius Borg Høiby fasse partie de la famille royale ne doit bien sûr pas entraîner qu’il soit traité plus doucement ou plus sévèrement que si des actes similaires avaient été commis par d’autres», a insisté M. Henriksbø.

Les quatre viols pour lesquels M. Borg Høiby est inculpé ont eu lieu en 2018, en 2023 et 2024, le dernier après le début de l’enquête de la police.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
54 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision